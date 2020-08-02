  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim yaptı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:09:00 -
Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim yaptı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı