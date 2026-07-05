Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı
Sivas’ın Hafik ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan binlerce yavru kurbağa, hem sürücüleri hem de yerel halkı hayrete düşürdü. Akaryakıt istasyonunu istila eden kurbağa sürüsü nedeniyle sürücüler araçlarından inmekte güçlük yaşarken, vatandaşlar hayatlarında ilk kez böyle bir doğa olayıyla karşılaştıklarını ifade etti. Uzmanlar, bu yoğun popülasyonu aşırı yağışların yarattığı nemli ortamın tetiklediğini belirtiyor.