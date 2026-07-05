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Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay “Türkiye” itirafı Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk Penaltı kurtardı! Futbol devi zorlandı ama kazandı Beşiktaş yönetimi ABD'ye gidiyor! Trossard'a ödenecek bonservis açıklandı Bir deprem yalanı daha! AFAD iddialara cevap verdi Sessiz devrim! Rekor kırıldı Nükleer enerji hamlesi! 14 reaktör birden kuracaklar ABD’nin rakibi arayı kapatıyor! Yeni teknolojiyi test etti
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Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

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Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

Sivas’ın Hafik ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan binlerce yavru kurbağa, hem sürücüleri hem de yerel halkı hayrete düşürdü. Akaryakıt istasyonunu istila eden kurbağa sürüsü nedeniyle sürücüler araçlarından inmekte güçlük yaşarken, vatandaşlar hayatlarında ilk kez böyle bir doğa olayıyla karşılaştıklarını ifade etti. Uzmanlar, bu yoğun popülasyonu aşırı yağışların yarattığı nemli ortamın tetiklediğini belirtiyor.

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Foto - Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hat boyunca çok sayıda yavru kurbağa görüldü.

#2
Foto - Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

Yavru kurbağalar, özellikle Sivas-Erzincan karayolu ile Hafik-Doğanşar karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İlçe yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda da görülen kurbağalar, iş yerine gelen sürücülerin de dikkatini çekti.

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Foto - Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yaklaşık yarım saat önce yağmur yağdığını belirten Esen, "Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilemedim. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

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Foto - Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

Yakıt için istasyona gelen sürücü Lütfullah Şeker de ilk başta kurbağaları çekirge sandığını söyledi. Şeker, "Benzinliğe geldik ki kurbağa sürüsü. Hayatımda hiç görmedim de duymadım da bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusunu" dedi.

#5
Foto - Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

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