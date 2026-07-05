Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı

İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yaklaşık yarım saat önce yağmur yağdığını belirten Esen, "Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilemedim. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.