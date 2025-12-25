Türk ve dünya mutfağında her yemeğe eşlik eden baklava kaç kalori? Nefes kesici kolay ev baklavası tarifi nasıl yapılır?

Bayramlar başta olmak üzere Kandil gibi önemli geceler için vazgeçilmez baklavadır. Yapımı ne kadar uğraştırsa da lezzetine değecektir. Şerbetli tatlıların taç takmış olanı baklava şekilleri farklı olsa da çoğu zaman tadı aynı güzellikte olmaktadır. Hamurlarınızı incecik açtığınızda daha da bir lezzetli olacak olan baklavanız herkesin beğenisini kazanacak. Baklavanızın eşsiz tadını tadarken iyi ki yapmışım diyeceksiniz. İçerisindeki ceviz ve Antep fıstıklarıyla nefis bir lezzet alan baklavanızı misafirlerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. Her yemeğe eşlik eden baklava tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Kolay Ev Baklavası Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt (200 ml)

1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

5,5 su bardağı un

İçi için;



Kırılmış ceviz ya da fındık

Açmak için;

Mısır nişastası

Şerbeti için;

4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su (1 litre)

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

300 g tereyağı ya da margarin

Kolay Ev Baklavası Tarifi Nasıl Yapılır?

Kolay ev baklavasının şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştıralım. Kaynamaya bırakalım.

15 dakika kadar kaynadıktan sonra içerisine limon suyu ekleyelim ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım.

Hamurunu hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve yavaş yavaş un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım.

Hazırladığımız hamuru un serptiğimiz tezgahta toparlayalım ve 30 eşit parçaya bölelim. Bunun için önce hamuru 3 eşit parçaya ardından her parçayı 10’a bölebilirsiniz.

Bu parçaları beze haline getirelim.

Ardından bezelerimizi unlayarak, tek tek tabak büyüklüğünde açalım.

Açtığımız hamurların aralarına nişasta serpip 10’ar 10’ar üst üste koyun.

10’arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirelim. Hamurları açarken her hamurun eşit olması için ara ara çevirebilirsiniz. Ben bu aşamada 42 cm civarında tepsi kullandım. Siz de bu boyutlarda kullanabilirsiniz.

Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirelim.

Baklavamızı dilediğiniz şekilde keselim ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün. Bu aşamada tereyağını eritirken yağın üzerinde oluşan köpükleri almalısınız. Aksi takdirde yanarak kötü bir görüntü oluşturacaktır.

Hazırladığımız baklavamızı önceden ısıtılmış 160°C fırına sürelim ve 30 dakika pişmeye bırakalım.

Hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirelim ve tekrar fırına sürerek altı üstü kızarana kadar 30 dakika daha pişirelim.

Sürenin sonunda baklavamızı fırından alalım ve soğuk şerbeti üzerine gezdirerek 2 saat kadar dinlenmeye bırakalım.

Şerbetini güzelce çeken kolay ve baklavamız servise hazır. Afiyet olsun!

Baklava kaç kalori?

Besin Öğesi Birim Miktar Günlük Karşılama (%)

Enerji (Kalori) kcal 350 - 380 %19

Karbonhidrat g 45 %15

Şeker g 32 %64

Protein g 5.5 %11

Toplam Yağ g 20 %31

Doymuş Yağ g 9 %45

Lif (Posa) g 2.5 %10

Kolesterol mg 35 %12

A Vitamini IU 180 %4

C Vitamini mg 0.8 %1

B1 Vitamini (Tiamin) mg 0.15 %12

Kalsiyum mg 45 %5

Demir mg 1.2 %7

Magnezyum mg 40 %10

Potasyum mg 210 %6

Fosfor mg 110 %11