Türk ve Azeri savaş uçakları nefes kesti!

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği 3 Eylül'de başlayan TURAZ Şahini-2018 tatbikatı Konya 3. Ana Jet Üssünde devam ediyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait 2 adet MiG-29 ve 3 adet Su-25 saldırı uçağı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tatbikata katılan F-16 savaş uçakları taktik uçuş eğitimi planına dayanarak belirli bir irtifada ortak uçuş yaptı. Senaryo gereği, düşman hava savunma ve kara hedefleri vurularak manevralar gerçekleştirildiği öğrenildi. Tatbikat 14 Eylül Cuma günü sona erecek.