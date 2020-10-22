  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk ve Amerikan iş dünyası kasımda Miami'deki Dünya Kalite Zirvesi'nde buluşacak
Ekonomi

Türk ve Amerikan iş dünyası kasımda Miami'deki Dünya Kalite Zirvesi'nde buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:58:27 -
Türk ve Amerikan iş dünyası kasımda Miami'deki Dünya Kalite Zirvesi'nde buluşacak

ANKARA (AA) - Türk ve Amerikan iş dünyasından isimler, deneyimlerini paylaşmak üzere kasım ayında 8'inci Dünya Kalite Zirvesi'nde bir araya gelecek.

LobinWorld'den yapılan açıklamaya göre, 10-15 Kasım'da Miami'de gerçekleştirilecek zirve, sanayici ve iş adamlarının yanı sıra devlet ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bürokratların katılımıyla yapılacak.

Fahri Ustaoğlu yönetimindeki LobinWorld tarafından gerçekleştirilecek 8'inci Dünya Kalite Zirvesi, kalite bilincini geliştirmek, Ar-Ge ve üretim, tüketim ile hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını değerlendirmek amacıyla toplanıyor.

Yönetim danışmanları, akademisyenler, Türkiye ve ABD'den şirket yöneticileri ile bürokratların iş birliği ve kalitenin yükseltilmesine ilişkin görüşlerini paylaşacağı zirvede, LobinWorld tarafından katılımcı kuruluşlara "2020 World Quality Award" plaketi takdim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.
Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez
Gündem

Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğine yönelik iddialara, "Türkiye il..
Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak
Dünya

Sudan diz çöktü! İhanete imza atacak

Sudan yönetimi önüne konulan uluslararası engelleri kaldırmak için ABD'nin baskısıyla İsrail ile normalleşmeye karar verdi.

Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay