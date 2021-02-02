Türk vatandaşlığına dönenler askerlik yapar mı?

Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin yirmi yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayan ve kırk bir yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününde biten süreye askerlik çağı denilmekte. Lise öğrencileri 22 yaşına, meslek okulu öğrencileri 25 yaşına, üniversite öğrencileri ise 28 yaşına gelmedikçe eğitimlerini tamamlayana ve mezun olana kadar askerlik hizmetini erteleyebilirler.

Vatandaşlıktan çıkıp tekrar Türk vatandaşlığına dönenlerin askerlik yapar mı?

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak Askeralma Kanunu’nun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülmektedir.

1111 sayılı Türk Askerlik Hizmet Kanunu’nun 2. maddesi aşağıdaki şekildedir: “Yabancılar ve mültecilerden Türk vatandaşlığına sahip olanlar ve yasal olarak yerinden edilmeyenler Türk vatandaşlığına geçtikleri yaşa göre sınıflandırılır. Askerlik hizmetlerini aynı yaştaki askerlere ve Türk subaylara benzer şekilde yerine getirmelidirler.”

Ancak, kökeni farklı bir ülkeye bağlı olup 22 yaşından sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına dâhil olan yabancılar askerlik görevinden muaftır.

22 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasaya göre, Türkiye’de askerlik için yaş sınırı 21’dir. 21 yaşında olanlar, o yıl askerlik hizmeti için çağrılırlar, her yıl Şubat ayının başında ilk grup çağrılır ve 21 yaşına giren herkes hizmete girer.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerlik yapmadan silah altına alınabilir mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitim programını tamamlamalarının ardından aynı kanun gereğince belirlenen Avro döviz miktarı veya karşılığı yabancı ülke parasını, bağlı bulundukları dış temsilciliklerimize yapacakları başvuruları esnasında peşin ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetlerini, dövizle askerlik hizmeti kapsamında fiilen silahaltına alınmadan yerine getirmiş sayılabilmektedirler.