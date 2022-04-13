Türk vatandaşlığı başvuru şartları neler, gayri menkul fiyatı ne kadar?

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Türk vatandaşlığı başvuru şartları neler?

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşme koşulları incelenecek ve uygun bulunanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanacak. Başvuru için tapu siciline 3 yıl süreyle devir yapılamayacağı şerhi düşülecek.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ve kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.