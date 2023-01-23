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Yaşam Türk vatandaşlarının gidebileceği vizesiz ülkeler: Kosova, Sırbistan... Asya, Afrika, Avrupa ülkeleri!
Yaşam

Türk vatandaşlarının gidebileceği vizesiz ülkeler: Kosova, Sırbistan... Asya, Afrika, Avrupa ülkeleri!

Vize ve pasaport işlemleri, hem pahalı hem de vakit gerektiren bir iştir. Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları ilk olarak vizesi gidebilecekleri ülkeleri araştırıyor. Ülkeler arası seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi hazırladık. İşte Vizesiz Avrupa turun için ihtiyacın olan listeler...

Yeniakit Publisher
2023-01-23 21:45:00 - 2023-01-23 21:48:27
Türk vatandaşlarının gidebileceği vizesiz ülkeler: Kosova, Sırbistan... Asya, Afrika, Avrupa ülkeleri!

Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin listesi hangileri… İşte detaylar…

KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ: Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Dominika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Saint Kitts (Saint Chrristoper) ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Trinidad ve Tobago, Turcs & Caicos

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

AVRUPA ÜLKELERİ: Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus-Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Gürcistan, KKTC, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Sırbistan, Ukrayna,

ASYA: Brunei, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hong Kong, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland, Ürdün

AFRİKA: Cape Verde, Esvatini, Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Sao Tome ve Principe, Seyşeller, Tunusa

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler- Pasaportsuz Vizesiz Ülkeler

Bazı vizesiz ülkeler Türkiye Cumhuryeti vatandaşlarından seyahatlerinde pasaport da istememektedir. Fotoğraflı ve çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler şunlardır:

Sırbistan
Bosna Hersek
Azerbaycan
Gürcistan
Moldova
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

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