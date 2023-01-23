Türk vatandaşlarının gidebileceği vizesiz ülkeler: Kosova, Sırbistan... Asya, Afrika, Avrupa ülkeleri!

Vize ve pasaport işlemleri, hem pahalı hem de vakit gerektiren bir iştir. Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları ilk olarak vizesi gidebilecekleri ülkeleri araştırıyor. Ülkeler arası seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi hazırladık. İşte Vizesiz Avrupa turun için ihtiyacın olan listeler...