Türk Uzay Programı'nı duyan Yunan spiker deliye döndü: Bunu görmezden gelemeyiz

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Türkiye ile yaptığı analizlerle tanınan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türk Uzay Programı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin tarihi uzay hamlesi karşısında çılgına dönen Theodoratos hazımsızlık kokan sözler sarfetti.

"Kaybettiğimiz toprakları geri kazanacak vaktimiz olmaz"

"Türkiye'nin uzay gücü olmak için yaptığı girişimleri son 5 yılda bu yayın üzerinden size kaç defa sundum. Uzay bir ülkenin 2000 kilometreden daha büyük menzilli balistik füzeleri elde etmesi için çok güzel bir bahane" diyen Yunan spiker, "Tekrar uyarıyorum birgün uyandığımızda kaybettiğimiz toprakları geri kazanacak vaktimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Aralık 2018'de Türk Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulduğunu hatırlatan Theodoratos, Türkiye'nin 10 aşamalı bir plan uygulayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Önce Türk amblemli bir roket gönderecekler ve onu ayın yüzeyine çarpacaklar. İkinci adım uzay şirketi. Devlet sübvansiyonlarıyla ilgilenecek şirketler kurmaya başlayacaklar. Üçüncü olarak Türk GPS'i. Bu sadece bizi değil aynı zamanda İsraillileri, Amerikalıları ve Rusları da endişelendirmeli. Yani bir uydu tasarımı yapan Türkler, yalnızca askeri amaçlarla değil kendi menfaatlerine göre konum belirleme kabiliyetine de sahip olmayı amaçlayacaklardır. Dördüncü adım uzay merkezi. Bu merkez Somali'de olacak. Beşincisi hava durumu tahminiyle ilgili alanlara yatırım. Bu baya ciddi. Hava olaylarının ve koşullarının tahmini para anlamına gelir. Türkiye'nin uluslararası sahnedeki konumunun daha da iyi bir şekilde sunulmasına olanak sağlar.

Altıncı astronomik gözlemler, teleskoplar ve aynı zamanda göktaşları ile ilgili bilgi verebilecek uydular. Bu sadece göktaşları veya gezegenlerle ilgili değil aynı zamanda rakiplerin uydu sistemlerini gözetlemekle de ilgisi olan bir şeydir. Yedinci uzay endüstrisinin gelişimi. Burada eğitilecek yeni nesil teknisyenlerden bahsediyoruz. Esasen uzay teknolojisi ile ilgilenecek bir merkezin kurulması. Dokuzuncu astronotların eğitimi ve onuncu 2031'de olacak birşey. Bunlar Türklerin hedefleri. 2028'den 2031'e kadar Türk astronotlar yetiştirmek."

Somali meselesinin Batılı ülkeler tarafından görmezden gelinen çok ciddi bir mesele olduğunu kaydeden Yunan spiker, Somali'nin giderek Türkleşen bir bölge olduğunu aktardı.

"Bunu görmezden gelemeyiz"

Türkiye'nin Somali'de bir uzay fırlatma merkezi yapmak istediğini dile getiren Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu aynı zamanda Türklere Hint Okyanusuna füze ateşleme kabiliyeti de verecek. Türklerin burada Katar'daki üsleri ile birlikte büyük etkisi var. Sudan üzerinde de benzer girişimleri oldu ancak başarısız oldular. Ancak Libya'da ve genellikle Sahra altı Afrika'daki varlıkları çok güçlü bir konuma yükseldi. Şuan İngilizlerin, Almanların ve İtalyanların kontrol etmek için düşman oldukları Somaliland'ı etki alanlarına katmayı hedefliyorlar. Afrika'nın boynuzunu tutmayı başarıyorlar. Bu sayede Hindistan'ı baskı altına alıp Doğu Asya ve Çin'den deniz yolu ile gelen mallar üzerinde bile etki sahibi olacaklar. Bu sadece Yunanistan ve Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olamaz. Bu batının savunmasını ilgilendiren bir konu ve bunu görmezden gelemeyiz."