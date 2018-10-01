Türk ustalar yetişemedi… Brezilyalı ustalar geldi
18 gün önce Kastamonu’da meydana gelen dolu yağışında yaklaşık 10 bin araç zarar gördü. Araçların tamiri noktasında yerli ustalar yetersiz kalınca kente Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi.01 Ekim 2018 Pazartesi 09:47
Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, ""Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor" dedi.
İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt ise şöyle konuştu "Brezilya'da bunun üniversitelerde de dersi var. Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul'da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu'da bizim serviste 10 kişilik Brezilyalı ekibimiz var."
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