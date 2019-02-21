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Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan edildi!

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içinde bulunan bölgelere Esed rejimi ve yabancı grupların saldırılarının ardından Türkiye’nin bölgede kurduğu 12 gözlem noktasında ‘’kırmızı alarm’’ ilan edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan edildi!

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesi başta olmak üzere birçok bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Saldırıların olduğu bölgelere yakın bulunan 12 Türk gözlem noktasında ise ‘'kırmızı alarma'' geçti. Askeri üslerde nöbet süreleri uzatılırken, 24 saat ışıklandırmaların açıldığı görüldü.

Öte yandan, gözlem noktalara beton blok sevkiyatı yapılmaya başladı. Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek askeri üslere ulaşıyor.

REJİM ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR 

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında 68 sivil hayatını kaybetti, 260'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:05
  1. Hatay
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