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Ekonomi Türk TIR şoförleri Avrupa’nın ihtiyacını karşılamaya talip
Ekonomi

Türk TIR şoförleri Avrupa’nın ihtiyacını karşılamaya talip

Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta Şoförleri Derneği (UTSYD) Başkanı Sedat Kaplan, “Avrupa’daki tır şoförü ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var. Güvenilir ve işinin ehli insanlarla biz bu işe talibiz“ ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:31:00 -
Türk TIR şoförleri Avrupa’nın ihtiyacını karşılamaya talip

Kaplan, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan tır şoförü eksikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, “Avrupa’daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var” dedi.

Kaplan, güçlü bir Türk şoför camiasının olduğuna vurgu yaparak, güvenilir ve işinin ehli Türk şoförleriyle söz konusu talebi karşılamaya talip olduklarını söyledi. İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

Litvanya 300 şoför istiyor

“Litvanya’daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere’ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın.”

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