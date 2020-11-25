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Spor Türk temsilcilerinin EHF Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Spor

Türk temsilcilerinin EHF Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyespor, rakip oldu - Erkekler EHF Avrupa Kupası 3. turunda Beykoz Belediyespor, Kıbrıs Rus Kesimi ekibi Sabbianco A. Famagusta, Spor Toto, Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Antalyaspor ise Ukrayna takımı Donbas ile eşleşti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:58:47 -
Türk temsilcilerinin EHF Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yalıkavakspor ve Muratpaşa Belediyespor, son 16 turunda eşleşti.

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Yalıkavakspor ile Muratpaşa Belediyespor, rakip oldu. Turdaki ilk karşılaşmalar 9-10 Ocak 2021'de, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beykoz Belediyespor, 3. turda Kıbrıs Rus Kesimi ekibi Sabbianco A. Famagusta, Spor Toto, Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Antalyaspor ise Ukrayna takımı Donbas ile eşleşti. Bu turdaki ilk maçlar 12-13 Aralık'ta, rövanşlar da bir hafta sonra yapılacak.

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