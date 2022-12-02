Türk Telekom’dan yeni nesil dijital paket

Şirket, dijital kanallarda kişiselleştirilmiş yenilikçi çözümlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Telekom müşterileri, “Fiks Paketler” ile kapsamlı müşteri analizleriyle belirlenen seçenekler arasından paket içeriklerini ve sürelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebiliyor, belirledikleri dönemlerde paket içeriklerinin yenilenmesini sağlayabiliyor. Türk Telekom, faturasız hat sahibi müşterileri için geliştirdiği “Fiks Paketler”i, yalnızca online işlemler uygulaması üzerinden sunuyor. Türk Telekom faturasız mobil müşterileri, tam anlamıyla uçta uca dijital bir çözüm olma özelliğine sahip “Fiks” ile istedikleri zaman, diledikleri yerde, belirledikleri periyotlarda kredi kartlarıyla verecekleri otomatik ödeme talimatıyla paketlerinin yenilenmesini sağlayabiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra taahhüt verme zorunluluğunun olmaması ve bu sayede herhangi bir cayma bedelinin bulunmaması da “Fiks Paketler”in avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Türk Telekom, faturasız mobil hat müşterilerine online işlemler üzerinden yararlanabilecekleri Fiks 5GB, Fiks 10GB, Fiks 15GB, Fiks 20GB ve Fiks 25GB paketlerini 750 dakika ve 250 SMS kullanım hakları ile sağlarken 20 gün, 28 gün, 30 gün ve 35 günde bir paket yenilenme seçenekleri sunuyor.