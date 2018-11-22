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Türk Telekom’dan özel ‘Pratik Çözüm’

Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasına getirdiği 'Tek Şifre' yeniliği ile tüketicilerin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:46
Türk Telekom’dan özel ‘Pratik Çözüm’

Türk Telekom, Pratik Çözüm uygulamasına birçok yeni özellik getirdi. Bu yeniliklerden bir tanesi olan Tek Şifre ile giriş yapabilme özelliği sayesinde Pratik Çözüm, artık daha kişisel bir yapıya ulaşıyor ve daha etkin raporlama imkânı sağlayarak tüketicilere yönelik daha nokta atışı çözümlerin sunulabilmesinin önünü açıyor.Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Pratik Çözüm uygulaması ile müşterilerin kendi kişisel Wi-Fi bilgilerini gizli tutabildiklerini, uygulamadaki Wi-Fi ayarları üzerinden Pratik Çözüm kullanıcılarının evlerine gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üreterek kendi Wi-Fi bağlantı bilgilerini paylaşmak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Önal, böylece kullanıcıların internet güvenliğini sağlamış olduklarını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:46
  1. Türk Telekom
  2. Pratik Çözüm
  3. Tek Şifre
  4. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal
  5. Wi-Fi

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