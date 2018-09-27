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Türk Telekom'dan önemli açıklama!

Türk Telekom, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin şirketteki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin yayınlanan haberler için açıklama yaptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:02
Türk Telekom'dan önemli açıklama!

Türk Telekom, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin şirketteki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı ancak bu konuda kendilerine bildirilmiş herhangi bir güncel gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bu haberlerde belirtilen konuda şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:02
  1. Aydın
  2. Türk Telekom
  3. Ojer Telekomünikasyon AŞ
  4. Açıklama

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