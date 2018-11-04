Türk Telekom’dan Muud’u indirene internet

Türk Telekom, müzik platformu Muud’u indiren mobil abonelerine internet hediye ediyor. 31 Ocak 2019’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında platformu indiren aboneler tarifelerine ek 1 GB internet kazanacak ve ilk bir ay boyunca ücretsiz müzik dinleyebilecek. Muud kullanıcıları kampanya kapsamında kazandıkları interneti 1 hafta boyunca diledikleri şekilde kullanabilecek.

Türk Telekom, müzik platformu Muud ile müzikseverlere milyonlarca şarkılık sınırsız bir dijital keyif sunarken müzik dünyasındaki yenilikleri de abonelerine anında duyuruyor.