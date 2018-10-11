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Türk Telekom’dan mobil bilgi yarışması

İletişim şirketi Türk Telekom, geçtiğimiz ay uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandırıyor. Yarışmaya katılmak için eleq uygulamasını indirmek gerekiyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:29
Türk Telekom’dan mobil bilgi yarışması

İletişim şirketi Türk Telekom, geçtiğimiz ay uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandırıyor. Yarışmaya katılmak için eleq uygulamasını indirmek gerekiyor.

İlk adımda 12 bin katılımcı

eleq üzerinde bir yıldır çalıştıklarını belirten Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, “Türk Telekom olarak, tüm dünyada yeni oluşan mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde yerimizi alarak farkımızı ortaya koymak istedik. eleq’i, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela’da çalışan gençlerimizle yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak start-up mantığı ile hareket ederek geliştirdik” diye konuştu. İlk canlı yayının 13 Eylül’de gerçekleştiğini hatırlatan Demir, henüz hiç tanıtım yapmadıkları halde uygulamanın 12 bini aşkın katılımcı tarafından indirildiğini açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:29
  1. Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir

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