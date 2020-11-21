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Ekonomi Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
Ekonomi

Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - "Ülkemizin doğusunda bu yıl 75 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı bine çıkarırken, 4G kapsamamızı da bölge genelinde yüzde 84,3’e yükselttik"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:26:54 -
Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Türkiye’nin doğusundaki 10 ili bünyesinde barındıran Erzurum Bölge Müdürlüğü’nde bininci mobil sahasını hizmete açtı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Sadece merkeze değil, herkese" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren firma yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk Telekom, Türkiye’nin doğusundan 10 ilin bağlı olduğu Erzurum Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1000'inci mobil sahasını hizmete açtı. Firma, yaptığı yatırımlar ile bölgedeki kapsama oranını daha da yükseltmeyi ve şebeke kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Milli sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin doğusunda bu yıl 75 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 1000’e çıkarırken, 4G kapsamamızı da bölge genelinde yüzde 84,3’e yükselttik. Yatırımlarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.” dedi.

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