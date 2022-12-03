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Teknoloji Türk Telekom’dan kritik ikaz
Teknoloji

Türk Telekom’dan kritik ikaz

İletişim şirketi Türk Telekom, kampanya ve taahhüt aramalarının ev/iş yeri interneti için sadece 444 0 375’ten; mobil hatlar için ise sadece 0555 555 1 500’den yapıldığı konusunda müşterilerini uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:14:00 -
Türk Telekom’dan kritik ikaz

Şirket, kampanyalar için müşteri aramalarını 444 0 375 ve 0555 555 1 500 numaralı hatlarda topladı. Buna göre Türk Telekom, müşterileri için kampanya aramalarını artık internet için sadece 444 0 375’ten; mobil hatlar için ise sadece 0555 555 1 500’den yapıyor. İster ev interneti ister iş yeri interneti olsun Türk Telekom adına kampanya aramaları 444 0 375’ten, Türk Telekom Mobil adına kampanya aramaları ise 0555 555 1 500’den gerçekleştiriliyor.

Sürekli bilgilendirme yapılıyor

Türk Telekom, illegal aramalarla ilgili abonelerini mağdur olmamaları için sürekli bilgilendiriyor; SMS gönderiyor ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapıyor.
Türk Telekom ev/iş yeri interneti kullanan abonelerini kampanya bilgilendirmesi için sadece 444 0 375 numaralı hattından ararken başka hiçbir hattından ev / iş yeri interneti için kampanya araması yapmıyor. Türk Telekom Mobil adına da kampanya bilgilendirmeleri sadece 0555 555 1 500’den yapılıyor, bu numara haricinde başka bir hattan mobil için kampanya araması gerçekleştirilmiyor.

Türk Telekom açıklamasında kampanya bilgilendirmeleri için sadece belirtilen numaralardan gelen çağrıların kabul edilmesi gerektiği ve başka hatlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Şifreler paylaşılmasın

Açıklamada “Müşterilerimizi kampanya ve taahhüt aramalarında Türk Telekom Mobil için sadece 0555 555 1 500, Türk Telekom Evde İnternet için ise 444 0 375 hattından aramaktayız. Müşterilerimizin bu numaralar haricinde yapılan aramalarda Türk Telekom adına aradığını söyleyen ve Online İşlemler şifresini isteyerek paket, tarife veya fatura işlemleriyle ilgili talepte bulunan kişilere itibar etmemelerini ve şifrelerini paylaşmamasını önemle rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

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