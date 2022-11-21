Türk Telekom’dan kadın girişimcilere destek

Esnaf veya esnaf muafiyetine sahip 20 katılımcıya 2 hafta sürecek işletme ve marka geliştirme eğitimleri verilecek. Sosyal medya yönetimi, internet reklamcılığı, dijital pazar yerine girişle ilgili detaylar paylaşılacak. Programın sonunda jüri elemesinden başarıyla geçen 10 girişimci kadına hibe yardımı yapılacak. Kadınların işlerini kurmalarını ya da geliştirmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projenin mentorluk ve hibe başvuru dönemi kasım ayında tamamlandı. ‘Dijitalde Hayat Kolay’la bugüne kadar 10 bin kadına ulaşıldı. Projeyle 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.