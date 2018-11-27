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Türk Telekom’dan İnegöl’de kadınlara internet eğitimi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Cafer Paşa Beylik Hanı Kadınlar Çarşısı’nda Türk Telekom ve Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kadın esnafa internet eğitimi verildi.

27 Kasım 2018 Salı 09:35
Türk Telekom’dan İnegöl’de kadınlara internet eğitimi

Türk Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen “İnternetle Hayat Kolay Projesi” kapsamında, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Cafer Paşa Beylik Hanı Kadınlar Çarşısı’nda kadın esnafa internet eğitimi verildi.  Habitat Derneği gönüllü eğitmenlerinden ders alan çarşı esnafı, çalışmaya yoğun ilgi gösterdi. 

El emekleri tüketiciye ulaşacak

Derneğin Proje Koordinatörü Ali Coşan, proje kapsamında 35 yaş üstü kişilere internet eğitimleri verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “E-devlet’teki uygulamaları, online hizmetleri anlatıyoruz. E-ticaret uygulamalarında kadınların el emeklerini nasıl satabileceklerinden bahsediyoruz. Basit olarak düşünürsek; bir hastanede nasıl randevu alacaklarını ya da süresi biten ilaçlara nasıl bakabileceklerini anlatıyoruz. İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında şu an Türkiye genelinde eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor. Bu 81 il kapsamında 43 bin bireye eğitim verdik.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:35
  1. Bursa
  2. Türk Telekom
  3. Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  4. İnternetle Hayat Kolay Projesi
  5. Cafer Paşa Beylik Hanı Kadınlar Çarşısı
  6. Ali Coşan
  7. E-devlet

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