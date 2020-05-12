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Ekonomi

Türk Telekom’dan ‘güvenli’ e-posta

Türk Telekom, son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte kritik verilere uzaktan erişim, şirketlerin veri güvenliğini tehdit etmesi riskine karşı aldığı tedbirlere bağlı olarak kurumsal e-posta hizmeti ile şirket verilerini, bünyesindeki Veri Merkezi güvencesiyle yurtiçinde tutuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:36:00 -
Türk Telekom’dan ‘güvenli’ e-posta

Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle kullanıcıların verilerini yurtiçinde saklayan e-posta hizmetinde, antivirüs ve antispam filtreleme özelliklerinin yanında sunucular arasında gerçekleşen mail trafiği de şifreleniyor. Günlük olarak yedeklenen e-postalar, Türkiye’nin yüksek güvenlik standartlarına sahip veri merkezinde depolanıyor.

Hangi işlemler yapılabiliyor?

Kurumsal müşteriler, Türk Telekom e-posta hizmeti ile tek bir yönetici paneli üzerinden e-posta hesabı oluşturma, silme, e-posta yönlendirme, kurumsal imza ekleme, grup e-posta oluşturma gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Mevcut e-postalarını, webmail arayüzünde bulunan aktarma aracı sayesinde Türk Telekom e-posta hizmetine rahatça taşıyabiliyor. Arayüz üzerinden takvim görüntüleme, görev yönetimi, içerik filtreleme, kural tanımlama gibi işlemleri de gerçekleştirip, mobil akıllı cihaz uyumluluğu sayesinde tüm e-postalarına kolaylıkla ulaşabiliyor.

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