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Ekonomi

Türk Telekom’dan "güvenli" e-posta

Türk Telekom, güvenli veri merkezi hizmetlerine kurumsal e-posta’yı ekledi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:12:15 -
Türk Telekom’dan "güvenli" e-posta

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, kurumsal e-posta hizmeti ile şirket verilerini, Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle yurtiçinde tutacak.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) verilerine göre 2019’da hızlı bir artışla 136 bini aşan siber saldırılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çalışmanın arttığı son günlerde şirketlerin veri güvenliği ihtiyacını gündeme taşıdı.

Türk Telekom Veri Merkezi güvencesiyle kullanıcıların verilerini yurtiçinde saklayan e-posta hizmetinde, antivirüs ve antispam filtreleme özelliklerinin yanında sunucular arasında gerçekleşen mail trafiği de şifreleniyor. Günlük olarak yedeklenen e-postalar, Türkiye’nin yüksek güvenlik standartlarına sahip veri merkezinde depolanıyor.

Kurumsal müşteriler, Türk Telekom e-posta hizmeti ile tek bir yönetici paneli üzerinden e-posta hesabı oluşturma, silme, e-posta yönlendirme, kurumsal imza ekleme, grup e-posta oluşturma gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Mevcut e-postalarını, webmail arayüzünde bulunan aktarma aracı sayesinde Türk Telekom e-posta hizmetine rahatça taşıyabiliyor. Arayüz üzerinden takvim görüntüleme, görev yönetimi, içerik filtreleme, kural tanımlama gibi işlemleri de gerçekleştirip, mobil akıllı cihaz uyumluluğu sayesinde tüm e-postalarına kolaylıkla ulaşabiliyor.


- Standart veya esnek paket imkânı


Türk Telekom e-posta kurumsal müşteriler için standart veya esnek paket olmak üzere iki ayrı seçenek sunuyor. Kurumsal müşteriler, standart paketlerden, kullanıcı sayıları ve ihtiyaçlarına göre 1 GB ilâ 50 GB arasında farklı kotalarda seçim yapabiliyorlar.

Esnek paketler kapsamında ise müşteriler, 40 GB kota ve 25 e-posta hesabından başlayan seçeneklerle avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor. Müşteriler, satın aldıkları toplam kotayı, yönetici paneli üzerinden kullanıcılara dilediği gibi dağıtabiliyor.


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