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Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

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Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Bazen mutfak lavaboları evimizdeki en büyük problemlerin ana temelini oluşturabiliyor.

#1
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Böyle zamanlarda mutfak lavabosundan gitmeyen su ve biriken kötü kokular için hemen tesisatçı aramanıza gerek yok. Evde bulunan iki basit malzemeyle hazırlayacağınız bu pratik yöntem, giderde biriken yağ ve yemek artıklarını 30 saniye içinde çözerek tıkanıklığı anında açıyor.

#2
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Mutfak lavaboları; yemek artıkları, donmuş yağlar ve sabun kalıntıları nedeniyle zamanla tıkanarak günlük hayatı kâbusa çevirebiliyor. Kimyasal açıcıların borulara zarar verme riskinden kaçınanlar için uzmanlar, hem doğal hem de son derece etkili bir formül öneriyor. Pahalı tesisat masraflarından kurtaracak ve gideri saniyeler içinde rahatlatacak o mucizevi yöntem:

#3
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER 1 çay bardağı karbonat (veya çamaşır sodası) 1 su bardağı elma veya üzüm sirkesi 1 litre kaynar su

#4
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Gideri Hazırlayın: Lavaboda birikmiş su varsa önce bir kap yardımıyla boşaltın ve gider deliğinin kuru olmasını sağlayın.

#5
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Karbonatı Dökün: 1 çay bardağı karbonatı doğrudan lavabo giderinin içine dökün. Sirkeyi Ekleyin ve Reaksiyonu Başlatın: Ardından 1 su bardağı sirkeyi hızlıca karbonatın üzerine boşaltın. Kimyasal reaksiyonla birlikte köpürme başlayacak ve borunun içindeki yağ tıkacını yumuşatacaktır.

#6
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Kaynar Su ile Durulayın: Köpürme tamamlandığı an (yaklaşık 30 saniye sonra), hazırladığınız 1 litre kaynar suyu tek seferde gidere dökün. Tıkanıklığın saniyeler içinde açıldığını ve suyun hızla aktığını göreceksiniz.

#7
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Karbonat ve sirke birleştiğinde ortaya çıkan karbondioksit gazı ve doğal asit, borularda biriken yağ katmanlarını parçalar.

#8
Foto - Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem!

Kaynar su ise çözülen bu birikintileri sürükleyerek tesisatı tamamen temizler. Haftada bir kez düzenli uygulandığında kötü kokuları da tamamen engeller.

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