  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat... Eski oldu ve artık gidiyor... Beşiktaş vedaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu Eski Tümgeneral Gagan Deep Bakshi yürek yedi: Türk donanmasını paramparça edeceğiz O da kapıya doğru ilerliyor artık... Batrakov tüm dengeleri bozdu! Nhaga bunu beklemiyordu Bir kez gelen her yaz yeniden dönüyor! Şehir sıcağından kaçan buraya geliyor Teknolojik eksiklik olarak akıllardaydı! Markaların dondurucuya ışık koymama sebebi şoke etti Galatasaray'ın 10 numara mevkii paramparça! Bir türlü beklenen patlama gelmiyor ki... Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi Tesisatçıdan önce bunu deneyin: Mutfak lavabosundaki inatçı tıkanıklığı söküp atan yöntem! Selçuk Bayraktar '4 gün boyunca sürecek' dedi: Tüm Türkiye'yi davet etti
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Kuraklık endişelerinin ardından Türkiye genelinde kaydedilen son veriler yüzleri güldürdü. 2026 su yılının ilk 10 aylık döneminde metrekareye düşen ortalama 693 kilogramlık yağış miktarı, son 66 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 45 ile Akdeniz bölgesinde ölçüldü. En çok yağış alan il metrekareye 1347,7 kilogramla Rize olurken, tam 10 şehirde son 66 yılın en yüksek kümülatif yağış rekoru kırıldı.

#1
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar, normalinin yüzde 30, geçen yılın aynı döneminin yüzde 76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

#2
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Türkiye genelinde söz konusu dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü.

#3
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

1991 ve 2020 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak hesaplanan su yılı normali metrekareye 533,7 kilogram olurken, geçen yılın aynı döneminde metrekareye 393,2 kilogram yağış kaydedilmişti.

#4
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Buna göre 2026 su yılının ilk 10 ayında yağışlar, normalinin yüzde 30, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 76 üzerine çıktı. Böylece Türkiye'nin 10 aylık su yılı yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

#5
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Yağışlar, normaline göre Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kastamonu, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yüzde 20'ye varan oranlarda azalırken, Siirt, Şırnak ve Van çevrelerinde yer yer yüzde 80'in üzerinde arttı.

#6
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Tüm bölgelerde yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti: Bölgesel yağışlar, Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalinin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

#7
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

Normaline göre en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Bu bölgeyi yüzde 45 ile Akdeniz, yüzde 33 ile Doğu Anadolu, yüzde 29 ile Ege, yüzde 28 ile İç Anadolu, yüzde 18 ile Karadeniz ve yüzde 11 ile Marmara izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yağışlar, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 100'den fazla arttı. Ege Bölgesi'nde yüzde 79, Doğu Anadolu'da yüzde 74, Marmara'da yüzde 62, Karadeniz'de yüzde 22 artış kaydedildi. Su yılının 10 aylık kümülatif yağışlarında Akdeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi son 38 yılın, İç Anadolu Bölgesi son 15 yılın, Ege Bölgesi son 11 yılın, Karadeniz Bölgesi ise son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

#8
Foto - Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

10 ilde son 66 yılın en yüksek yağışı: İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'ta normalleri civarında, Tekirdağ ve Artvin'de normallerinin altında, diğer tüm illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi. Bingöl, Bitlis, Kayseri, Sivas ve Tunceli'de son 38 yılın, Van'da son 32 yılın, Bartın ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı. Bölgesel olarak 10 aylık dönemde metrekareye Akdeniz'de 924,9, Güneydoğu Anadolu'da 769,6, Ege'de 740,4, Karadeniz'de 709,9, Doğu Anadolu'da 678,9, Marmara'da 673,6 ve İç Anadolu'da 480 kilogram yağış düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor
Gündem

İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor

Terör devleti İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için futbol maçları üzerinden oyun planlıyor.
Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi
Dünya

Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi

Etiyopya’nın Nil Nehri üzerinde üç yeni baraj inşa etmeyi planladığına ilişkin açıklamalar, Mısır’ın tepkisine yol açtı. Kahire yönetimi, su..
Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş
Gündem

Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş

Kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem b..
Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı korkunç kazada, 23 kişi hayatını kaybet..
Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz
Gündem

Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünyada 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoks..
Menderes seçimi siyasi sonuçlara yol açtı: Yeni Parti’de 2 kritik istifa
Gündem

Menderes seçimi siyasi sonuçlara yol açtı: Yeni Parti’de 2 kritik istifa

İzmir’de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı Asuman ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23