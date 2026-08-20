Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı
Kuraklık endişelerinin ardından Türkiye genelinde kaydedilen son veriler yüzleri güldürdü. 2026 su yılının ilk 10 aylık döneminde metrekareye düşen ortalama 693 kilogramlık yağış miktarı, son 66 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 45 ile Akdeniz bölgesinde ölçüldü. En çok yağış alan il metrekareye 1347,7 kilogramla Rize olurken, tam 10 şehirde son 66 yılın en yüksek kümülatif yağış rekoru kırıldı.