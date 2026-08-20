Meteoroloji rakamları duyurdu: Yağışlar yüzde 76 arttı

10 ilde son 66 yılın en yüksek yağışı: İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'ta normalleri civarında, Tekirdağ ve Artvin'de normallerinin altında, diğer tüm illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi. Bingöl, Bitlis, Kayseri, Sivas ve Tunceli'de son 38 yılın, Van'da son 32 yılın, Bartın ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı. Bölgesel olarak 10 aylık dönemde metrekareye Akdeniz'de 924,9, Güneydoğu Anadolu'da 769,6, Ege'de 740,4, Karadeniz'de 709,9, Doğu Anadolu'da 678,9, Marmara'da 673,6 ve İç Anadolu'da 480 kilogram yağış düştü.