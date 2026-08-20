Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi

Ve Galatasaray'ın kapısının da bir kez daha çalındığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın konuyla ilgili düşüncesi ise değişmedi. YAŞ VE BONSERVİS 26 yaşındaki forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterine uymuyor. Ayrıca Juventus her ne kadar kolaylık yapacak olsa da onlara da bonservis ödenmesi gerek... Galatasaray Yönetimi daha önce bu sebeplerle transfere sıcak bakmamıştı. Menajere yine olumsuz yanıt verildiği öğrenildi.