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Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi

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Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi

Juventus'un satış listesine koyduğu Jonathan David konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun menajeri bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çaldı.

#1
Foto - Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi

Jonathan David, 2025 yazında Lille ile mukavelesini uzatmamış ve bedelsiz şekilde Juventus'un yolunu tutmuştu. O dönemde Fenerbahçe'nin de ciddi girişimleri vardı. Fakat Kanadalı futbolcunun tercihi Juventus oldu. Ancak Serie A'daki performansı hayal kırıklığı yarattı.

#2
Foto - Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi

1.78 boyundaki futbolcu satış listesine konuldu. Menajeri şu takımlarla görüşmeler yapıyor: Paris FC Crystal Palace Marsilya Aston Villa Rennes Lyon

#3
Foto - Tüm iş artık yönetimde: Jonathan David yine Aslan'ın kapısını çaldı: Karar değişmedi

Ve Galatasaray'ın kapısının da bir kez daha çalındığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın konuyla ilgili düşüncesi ise değişmedi. YAŞ VE BONSERVİS 26 yaşındaki forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterine uymuyor. Ayrıca Juventus her ne kadar kolaylık yapacak olsa da onlara da bonservis ödenmesi gerek... Galatasaray Yönetimi daha önce bu sebeplerle transfere sıcak bakmamıştı. Menajere yine olumsuz yanıt verildiği öğrenildi.

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