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Teknoloji Türk Telekom’dan Günışığı çocukları için özel etkinlik
Teknoloji

Türk Telekom’dan Günışığı çocukları için özel etkinlik

Türk Telekom, AKM’de engelli çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:49:00 -
Türk Telekom’dan Günışığı çocukları için özel etkinlik

Şirketin az gören çocuklara yönelik Günışığı projesine katılan ve erken müdahale eğitimleriyle görme yetkilerini kullanabilen çocuklardan Çağla Kıcır, piyano performansı sergiledi.

3 sanat atölyesi

Türkiye’nin 7 bölgesinden Günışığı çocuklarını buluşturan etkinlikte ayrıca ‘Yüzlerdeki Hikâyeler’, ‘Kent Manzaraları’, ‘Kartondan Heykeller’ isimli 3 farklı sanat atölyesi gerçekleştirildi. Günışığı çocukları AKM’de akranlarıyla bir araya gelip sanatla kendilerini ifade etmenin yollarını öğrendi. Türk Telekom, ilk kez 2014’te başlattığı projeyle görme oranı yüzde 1-10 aralığında bulunan ve yasal olarak kör kabul edilen çocuklara erken müdahale eğitimi verdi. Onların kaynaştırma eğitimine devam etmelerine destek oldu.

Çıta yükseltildi

Bugüne kadar 81 ilde az gören bin çocuğun ve ailelerinin hayatlarına dokunan proje ile az gören çocukların, engelsiz akranlarıyla aynı okullarda eğitim almaları sağlandı. Sınıf içi eğitim takibini kolaylaştırmak amacıyla Türk Telekom’un AR-GE birimi tarafından geliştirilen TahtApp yazılımıyla sınıf içi eğitimde fırsat eşitliği ve standardizasyon oluşturuldu. Bu yıl görme yetersizliği yaşayan gazi ve yaşlıların da proje kapsamına alınmasıyla görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere de eğitim verilerek 5 bin kişi hedefi 7 bin kişiye ulaştı.

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