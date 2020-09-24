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Ekonomi Türk Telekom'dan esnafa avantajlı internet paketi
Ekonomi

Türk Telekom'dan esnafa avantajlı internet paketi

24mbps ve üstü hızda yeni internet paketi satın alan esnaf, ilk 6 ay sadece 10 TL fatura ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:42:41 -
Türk Telekom'dan esnafa avantajlı internet paketi

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom, yeni kampanyasıyla pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnafı desteklemeyi amaçlıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Esnafa Destek Kampanyası kapsamında 24 mbps ve üstü hızda internet paketi satın alan yeni müşteriler, ilk 6 ay sabit sadece 10 TL fatura ödüyor. Sonraki 24 ay ise indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'nin iletişim öncüsü olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, "Yeni kampanyamızla da pandemi döneminde esnafımızın yükünü biraz olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



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