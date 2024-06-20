Türk Telekom'dan Dünya WiFi Günü'ne özel ücretsiz internet!

Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim vizyonuyla 81 ilde WiFi hizmeti vermeye devam ediyor.

İstanbul Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere binlerce noktada WiFi internet hizmeti sağlayan şirket, stadyumlarda, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde ve otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında da hizmet veriyor.

Türk Telekom, ayrıca, Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında kütüphane, müze ve ören yerlerinde de WiFi deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şirketin güçlü altyapısına ve hizmet ağına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

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"Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yolcular dünyanın en yoğun havalimanında WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar.

Yurt dışında sağladığımız uçak içi WiFi hizmetini yakın zamanda yurt içi uçuşlarda da hayata geçirdik. İş ve yaşam tarzı için vazgeçilmez bir araç haline gelen WiFi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz."