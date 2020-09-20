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Ekonomi Türk Telekom’dan 74 bin 532 saatlik eğitim
Ekonomi

Türk Telekom’dan 74 bin 532 saatlik eğitim

Türk Telekom, insan odaklı anlayışıyla çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmak ve mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla, uzaktan eğitim süreçlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:23:00 -
Türk Telekom’dan 74 bin 532 saatlik eğitim

Türk Telekom Akademi’nin öncülüğünde yürütülen “Dijital Eğitimler” ile mart-eylül ayları arasında 526 farklı konuda 74 bin 532 saatlik uzaktan eğitim verildi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom Akademi olarak tüm çalışanlarımıza, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim imkânı sağlıyoruz” dedi. Vural, “Üniversiteli geçlerimize yönelik, Türkiye’nin ilk online Siber Güvenlik Kampı’nı düzenledik ve bu dönemde her yıl yüz yüze gerçekleştirdiğimiz START Stajım Gelişim Programı’nı da ilk kez online platforma taşıdık” ifadelerini kullandı

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