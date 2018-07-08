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Türk Telekom’da mutabakata varıldı

İletişim şirketi Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuran üç özel bankadan yeni bir açıklama yapıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:43
Türk Telekom’da mutabakata varıldı

Şirketin ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ) kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için mutabakata varıldığına işaret edilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç edilmiş sermayesinin yüzde 55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1 milyar 925 milyon adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. ”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:43
  1. Ojer Telekomünikasyon AŞ
  2. OTAŞ

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