Türk Telekom’da mutabakata varıldı

Şirketin ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ) kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için mutabakata varıldığına işaret edilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç edilmiş sermayesinin yüzde 55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1 milyar 925 milyon adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. ”