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Teknoloji Türk Telekom'da işe alımlar 'Tamamen dijital'
Teknoloji

Türk Telekom'da işe alımlar 'Tamamen dijital'

Türk Telekom, geleceğin yeteneklerini, geleceğin işe alım deneyimiyle buluşturuyor. Bu kapsamda Türk Telekom, yetenek havuzuna erişimin daha kolay ve hızlı olduğu, işe alım talebinin oluşturulmasından işe başlamaya kadar tüm süreçlerin dijitalleştirildiği Santral’i hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 09:13:00 -
Türk Telekom'da işe alımlar 'Tamamen dijital'

Türk Telekom, yeni işe alım sistemi Santral ile insan kaynakları alanındaki süreçleri dijitale taşıdı. Analiz ve geliştirme çalışmaları, şirketin benimsediği “Çevik Dönüşüm” yaklaşımı kapsamında bir yıldır devam eden Santral’in entegrasyonu tamamlandı. Uygulamanın aktif hale gelmesiyle birlikte Türk Telekom’un işe alım süreçleri tümüyle çevrim içi yürütülmeye başlanarak uçtan uca dijital hale getirildi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, Türk Telekom aday ve çalışanlarına pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşattığımız dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşımayı hedefledik” dedi. Vural, “Çevik Dönüşüm yaklaşımımız kapsamında, insan kaynakları süreçlerindeki dijitalleşme odağımızı daha da genişleterek yeni dijital işe alım sistemimiz Santral’i hayata geçirdik. Santral ile işe alım talebinden işe başlamaya kadar tüm adımlarımız dijitalleşti, yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın özgeçmiş yetenek havuzunda toplandı” açıklamasında bulundu. Doğru alana, doğru adayın konumlandırılmasının amaçlandığı sistemle, yetenek kazanım süreçleri tamamen çevrim içi olarak erişilebilir, sürdürülebilir ve raporlanabilir hâle geldi. Kullanıcı dostu ara yüze sahip Santral ile hızlı ve pratik şekilde oluşturulan işe alım talebine ilişkin takip ve onay aşamaları da, çalışanlar ve yöneticiler tarafından dijital olarak kolaylıkla takip edilebiliyor. Adaylar, “turktelekomkariyer.com.tr” adresinden iş başvurusu yapabiliyor, liderler de aradıkları yetenekler için sistemden faydalanabiliyor.

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