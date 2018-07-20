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Türk Telekom’da bir değişiklikle yola devam

Türk Telekom’un dün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 12 yönetim kurulu üyesinden biri hariç hepsi tekrar seçildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:24
Türk Telekom’da bir değişiklikle yola devam

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre yönetim kurulunda ana hissedar Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ) tüm yönetim kurulu üyeleri yerini korudu.

Hazine adına Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu’nun aday gösterdiği bağımsız yönetim kurulu üyelerinden cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Fahri Kasırga, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut tekrar bu görevlere seçilirken, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerine Cumhurbaşkanı Danışmanı Sefer Turan yönetim kurulu üyesi seçildi. Hazine’nin sahip olduğu imtiyazlı hisseyi temsil eden Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da yönetim kurulunda yeniden görev aldı. Tüm yönetim kurulu üyeleri üç yıl süreliğine seçildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:24
  1. Türk Telekom
  2. KAP

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