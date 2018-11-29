Türk Telekom'a ait kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait telefon kablolarının çalındığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bahse konu bölge ve çevresinde pusu kurdu.

İlerleyen saatlerde söz konusu bölgeye 16 plakalı bir aracın geldiğini gören jandarma ekipleri S.B., S.A., ve E.U. isimli 3 şüpheliyi çaldıkları kabloları araçlarına yüklerken suçüstü yakaladı.

S.B. ve S.A'nın kablo hırsızlığı suçundan, E.U'nun ise 4 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ve arandığı tespit edildi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığınca olayla ilgili yapılan araştırma sonucunda şahısların daha önceki tarihlerde Gemlik ilçesinde 3, Orhangazi ilçesinde 2 kablo hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. 250 metre telefon kablosu, 1 adet demir kesme makası, testere ve balta ele geçirildi. S.B, S.A. ve E.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.