Türk Telekom ve Saran Group iş birliği
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti.
Türkiye’de basketbol heyecanını ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarının sahibi Tivibu, yeni sezonda S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da izleyicisiyle buluşturacak. 15 HD spor kanalı ile sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV’nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.