Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

Türkiye’de basketbol heyecanını ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarının sahibi Tivibu, yeni sezonda S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da izleyicisiyle buluşturacak. 15 HD spor kanalı ile sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV’nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.