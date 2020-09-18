  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türk Telekom ve Saran Group iş birliği
Spor

Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:50:00 -
Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

Türkiye’de basketbol heyecanını ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarının sahibi Tivibu, yeni sezonda S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da izleyicisiyle buluşturacak. 15 HD spor kanalı ile sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV’nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor
Dünya

Avrupa'yı ‘Osmanlı’ korkusu sardı: Eski imparatorluklar yeniden kuruluyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu Avrupa’nın dengesini bozdu. Akdeniz’deki gerilimle ilgili konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ..
Bakan resmen duyurdu! LPG'li araçlar için flaş karar
Gündem

Bakan resmen duyurdu! LPG'li araçlar için flaş karar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'lerin ilan edileceğini belirterek "Otoparklar 'L..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı