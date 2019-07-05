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Türk Telekom ve İnnova Bilişim 500’de 6 ödül aldı

Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün 20’nci yılında 3 ödül aldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:28
Türk Telekom ve İnnova Bilişim 500’de 6 ödül aldı

Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün 20’nci yılında 3 ödül aldı. Türk Telekom, hizmet sağlayıcı bölümü’nde internet ve sabit telefon hizmetleri kategorilerinde birinci olurken, Ankara şirketleri ilk 10 listesinde de ilk sırada yer aldı. Bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova da 3 ödül alırken en büyük 500 bilişim firması sıralamasında 28’inci sırada yer aldı. İnnova; sistem entegratörü ve iş ortağı bölümünde ‘danışmanlık, CRM ve ERP’ kategorilerinde birinci oldu.



Türk Telekom ve iştiraki İnnova bu yıl 20’incisi düzenlenen Bilişim 500’de 3’er ödül alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl düzenlenen Bilişim 500 ödül töreninde Türk Telekom, hizmet sağlayıcı bölümü internet ve sabit telefon hizmetleri kategorilerinde birinci oldu. Türk Telekom ayrıca Ankara şirketleri ilk 10 listesinde ilk sırada yer aldı.


Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise üç ayrı dalda ödül aldı. İnnova; sistem entegratörü ve iş ortağı bölümünün danışmanlık, CRM ve ERP kategorilerinde birinci oldu. İnnova ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 28’inci sırada yer aldı.



Türk Telekom’un hizmet sağlayıcı bölümü internet ve sabit telefon hizmetleri kategorisi birincisi ödülünü Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir aldı. İnnova adına ise sistem entegratörü ve iş ortağı bölümünün danışmanlık, CRM ve ERP kategorilerinde birincilik ödülleri İnnova Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Tokgöz’e takdim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:28
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