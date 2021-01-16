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Teknoloji “Türk Telekom Start”ın 2021 başvuruları başladı
Teknoloji

“Türk Telekom Start”ın 2021 başvuruları başladı

Türk Telekom’un genç yetenek programı “Start”ın 2021 başvuruları, “Start Stajım” ve “Start Yeni İşim” olmak üzere iki ayrı kategoride başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:37:00 -
“Türk Telekom Start”ın 2021 başvuruları başladı

Şirketin gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programı “Start”a seçilen genç yetenekler, Türk Telekom’un teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlama ve staj yapma fırsatı yakalayacak.

Başvurular 12 Şubat'a kadar

“Her şey bir Start’la başlar” sloganıyla hayata geçen ve “Start Stajım” ve “Start Yeni İşim” olmak üzere iki ayrı kategoride başlayan program başvuruları bir ay boyunca devam edecek. Dün başlayan başvurular, https:// turktelekomkariyer.com.tr/start web sitesi üzerinden yapılabilecek ve 12 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.

“Bu yıl yeniliğe gidiyoruz”

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şunları kaydetti: “Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz ‘Start’ programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını henüz başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz. Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom’u hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız.

Tüm katılımcılara sertifika

Böylelikle son aşamaya gelen adaylarımız ‘Start’ seçilmeseler bile sektörle ilgili ciddi kazanımlarla programı tamamlayacaklar. Ayrıca, ‘Start Proje Kampı’ aşamasına kadar gelip, katılım gösteren tüm adaylarımız ‘Kamp Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacaklar.”

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