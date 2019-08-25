Türk Telekom Stadyumu’nda 38 bin 445 seyirci Galatasaray-Konyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 38 bin 445 seyirci takip etti.

Galatasaray-Konyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 38 bin 445 seyirci takip etti.

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile mücadele etti. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya saatin geç olmasına rağmen seyircilerin ilgisi yüksekti. Karşılaşmayı toplam 38 bin 445 biletli seyirci takip etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Müsabaka boyunca takımlarını tezahüratlarıyla destekledi.

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