Türk Telekom “Selfy Kampüste” ile üniversite öğrencileriyle buluştu

Şirketin gençlik markası Selfy, özgür dünyasını gençlerle birlikte Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı. Selfy, Muğla, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kapadokya’da “Selfy Kampüste” konseptiyle üniversite öğrencileriyle buluştu. Yoğun katılımın olduğu etkinliklerde üniversite öğrencileri Selfy dünyasının sunduğu aktiviteleri deneyimledi.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’nun spor yorumcuları Erkut Öztürk, Elvir Baliç, Tümer Metin ve Erman Özgür öğrencilerle söyleşi yaptı. Üniversitelerin etkinlik ana sahnelerinde ayrıca Muud kareoke yapıldı ve gün boyu devam eden yarışmalar düzenlendi.

Alışverişten oyuna her yerde ödeme yapabilme ve 7/24 para transferi imkânı sağlayan Pokus’un standı da “Selfy Kampüste” etkinliklerinde yer aldı. Etkinlikler kapsamında müzik grubu Kolpa ve Retrobüs konser verirken Türk Telekom’un oyunculara fırsatlar sunan markası GAMEON standında ise FIFA 23 GAMEON Champs turnuvası düzenlendi. Öğrenciler hem stantlara hem de düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Türk Telekom’un gençlik markası Selfy birçok farklı sektörde avantaj sağlamaya devam ediyor. Selfy’liler biletix.com.tr üzerinden satın alacakları konser ve etkinlik biletlerinde indirimler kazanırken, Caffè Nero’dan ücretsiz kahve, Riot Games ile oyun içi faydalar, Tik-Tak üzerinden gerçekleştirecekleri araç kiralama hizmetlerinde ek avantajlar ve Pişir üzerinden verecekleri siparişlerde indirim kazanıyor.