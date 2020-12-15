  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk Telekom Prime’dan “bol internetli” tarifeler
Teknoloji

Türk Telekom Prime’dan “bol internetli” tarifeler

Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime, bol internetli ve avantajlı yeni tarifeleriyle öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:39:00 -
Türk Telekom Prime’dan “bol internetli” tarifeler

“Hayatın her anında Prime yanınızda” sloganıyla Türk Telekom Prime, farklı ihtiyaçlara cevap verecek avantajlı tarifeler sunuyor. 15 GB ila 40 GB arasında değişen Prime paketlerinde Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook’ta geçerli sosyal medya kullanımları, sınırsız WhatsApp kullanımı, datadan harcamayan Tivibu Go Süper Paket, Muud Premium Paket ve Sil Süpür hediyeleri de bulunuyor. Prime tarifeleri dahilinde, Türk Telekom’a yeni gelen müşterilere ayrıca ilk ay tarifelerine ek 30 GB mobil internet hediye ediliyor. Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, “Zengin içerikli yeni Türk Telekom Prime tarifelerimizi müşterilerimizin artan internet ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle hazırladık. Bol internetli uygun tarifelerimizin yanı sıra sunduğumuz ek faydalarla müşterilerimizin her an yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama
Spor

Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama

Şirketlerindeki başarıyı kulüplerde göstermeyen iş adamı başkanlar, artık kulübün borçlarından sorumlu tutulacak. Harekete geçen MHP Kocaeli..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı
Gündem

Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı

Uşak’ta meydana gelen iki farklı noktadaki doğal gaz patlaması paniğe sebep olurken, 6 vatandaş yaralandı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay