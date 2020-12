Türk Telekom Prime’dan “bol internetli” tarifeler

“Hayatın her anında Prime yanınızda” sloganıyla Türk Telekom Prime, farklı ihtiyaçlara cevap verecek avantajlı tarifeler sunuyor. 15 GB ila 40 GB arasında değişen Prime paketlerinde Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook’ta geçerli sosyal medya kullanımları, sınırsız WhatsApp kullanımı, datadan harcamayan Tivibu Go Süper Paket, Muud Premium Paket ve Sil Süpür hediyeleri de bulunuyor. Prime tarifeleri dahilinde, Türk Telekom’a yeni gelen müşterilere ayrıca ilk ay tarifelerine ek 30 GB mobil internet hediye ediliyor. Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, “Zengin içerikli yeni Türk Telekom Prime tarifelerimizi müşterilerimizin artan internet ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle hazırladık. Bol internetli uygun tarifelerimizin yanı sıra sunduğumuz ek faydalarla müşterilerimizin her an yanlarındayız” ifadelerini kullandı.