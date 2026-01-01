Beşiktaş'ın gözü genç Danimarkalı golcüde: Peki 2025'i nasıl geçirdi?
Beşiktaş, forvet takviyesi konusunda Djurgardens Kulübü'nden August Priske için kolları sıvadı. 21 yaşındaki Danimarkalı golcü, TFF'nin +2'lik genç yabancı kontenjanına uyuyor...
Galatasaray'dan yeni yıl transfer bombası: Dünya devinden yıldız geliyor! Transfer için anlaşma yakın
Beşiktaş, forvet takviyesi konusunda Djurgardens Kulübü'nden August Priske için kolları sıvadı. 21 yaşındaki Danimarkalı golcü, TFF'nin +2'lik genç yabancı kontenjanına uyuyor...
Beşiktaş hem geleceğe yatırım hem de TFF'nin +2'lik genç kontenjanı için Djurgardens Kulübü'nden August Priske konusunda nabız yokluyor. 1.95 boyundaki genç santrforun, takımıyla 31 Aralık 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri ise 1.5 milyon euro civarında. Danimarkalı futbolcuyu, İtalyan ekibi Sampdoria da takip ediyor.
August Priske'nin 2025'te İsveç Ligi'ndeki performansı ve diğer santrforlara göre sıralaması ise şöyleydi (Ortalama rakamlar):
0.84 Gol (Birinci) 1.32 Golle Biten Atak Aksiyonu (Birinci) 1.58 İsabetli Şut (Birinci) 2.47 Yakalanan Gol Pozisyonu (Birinci) 0.47 Gol Beklentisi (İkinci) 4.47 Rakip Ceza Sahasında Topla Buluşma (Üçüncü) 2.95 Şut (Dördüncü) 1.74 Kazanılan Hava Topu (Altıncı)
21 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanındaki "+2"lik bölüme uyuyor. Priske, 2024 yazında sadece 300 bin euro karşılığında Midtjylland Kulübü'nden transfer edildi. Djurgardens ile tüm kulvarlarda 52 karşılaşmaya çıktı. 24 gol ve 3 asist üretti. Beşiktaş'ın bu hamleyi uygun bir bedel karşılığında çözmeye çalıştığı belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23