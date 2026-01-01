Beşiktaş'ın gözü genç Danimarkalı golcüde: Peki 2025'i nasıl geçirdi?

Beşiktaş hem geleceğe yatırım hem de TFF'nin +2'lik genç kontenjanı için Djurgardens Kulübü'nden August Priske konusunda nabız yokluyor. 1.95 boyundaki genç santrforun, takımıyla 31 Aralık 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri ise 1.5 milyon euro civarında. Danimarkalı futbolcuyu, İtalyan ekibi Sampdoria da takip ediyor.