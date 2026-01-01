İstanbul'da kar yağışı! Araçlar yolda kaldı

İstanbul'da milyonların beklediği kar yağışı yeni yılın ilk saatleriyle birlikte etkili olmaya başladı. Bazı ilçeler kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul’da milyonların beklediği kar yağışı, 2026’nın ilk dakikalarıyla birlikte etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında yağış kısa sürede zemini kaplarken, özellikle Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gelen yağış, megakentte yeni yılın ilk saatlerine kartpostallık manzaralar getirdi.

KÖPRÜLER VE ANA YOLLARDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası’nda Beşiktaş Ortaköy ve Boğaziçi Köprüsü çevresinde kar yağışı gece boyunca etkisini gösterdi. Beyaz örtü, köprü ve çevresinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Ancak aynı zamanda, Sarıyer Büyükdere Caddesi ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kalırken, kar küreme ve tuzlama ekipleri bölgede kesintisiz çalışma yürüttü.

ANADOLU YAKASI’NDA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kar yağışının yoğunlaştığı Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Özellikle Beykoz’un yüksek kesimlerinde rampalarda araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları elleriyle iterek hareket ettirmeye çalıştı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Görüş mesafesinin düştüğü Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde araçlar, düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Karayolları ekipleri, gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısında bulunurken, gereksiz yere trafiğe çıkılmaması çağrısı yaptı.

Yeni yılın ilk saatlerinde beyaz bir örtüye bürünen İstanbul’da, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.