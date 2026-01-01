Orta Doğu’da savaş tamtamları: Trump ve Netanyahu’dan İran kararı!

ABD merkezli Axios’un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump ve Netanyahu İran dosyasını yeniden açtı. Görüşmede, Tahran’ın nükleer programını ilerletmesi durumunda "ikinci raunt" olarak adlandırılan yeni bir saldırı dalgasının başlatılması konusunda prensipte anlaşıldığı öne sürüldü.

NÜKLEER TEHDİT VE FÜZE ENDİŞESİ

Netanyahu’nun, İran’ın füze programı ve nükleer faaliyetlerine dair derin endişelerini ilettiği görüşmede Trump, "Sonuçları geçen seferden çok daha ağır olur" mesajını yineledi. Ancak tarafların askeri eylem için henüz kesin bir zaman çizelgesi veya somut bir "kırmızı çizgi" üzerinde tam uzlaşma sağlamadığı belirtiliyor.

GAZZE İÇİN "SİLAHSIZLANMA" ŞARTI

Görüşmenin bir diğer önemli ayağı Gazze oldu. İddiaya göre Trump, Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına onay vermek için Hamas’ın silahsızlanmaya başlamasını şart koştu. Hamas’ın anlaşmaya uymaması durumunda, İsrail’in saldırılarına devam etmesi için Washington’dan tam destek alacağı ifade edildi.