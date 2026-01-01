Mossad'dan İran'daki muhaliflere mesaj: "Sizinleyiz"

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, İranlıları "protestolara devam etmeye" çağıran doğrudan bir mesaj yayınladı ve protestocuları "sahada" desteklediğini söyledi.

Mossad, Farsça sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hep birlikte sokaklara çıkın. Zaman geldi. Sizinleyiz. Sadece uzaktan ya da kelimelerle değil. Aynı zamanda sahada da yanınızdayız." ifadelerini de yer verildi.

Pazar günü Tahran esnafının İran'ın kötüye giden ekonomisini protesto etmesiyle başlayan protestolar diğer şehirlere de yayıldı ve üniversite öğrencilerini de içine aldı.

Mossad'ın çağrısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu hafta gerçekleşen ve Trump'ın İran'ı nükleer veya balistik füze programlarını yeniden inşa etmesi halinde yeni saldırılar konusunda uyardığı görüşmelerin ardından geldi.

İran'da sıklıkla protesto gösterileri patlak veriyor. Protestoların temel sebepleri arasında ekonomi, kötü yönetim ve yolsuzluk gibi sebepler yer alıyor.

Son olarak 2025'in Mayıs ayında ve 2022 yılının Eylül ayında ülkede geniş çaplı protesto gösterileri patlak vermişti.

