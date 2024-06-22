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Ekonomi Türk Telekom kas hastalarının yanında! Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi
Ekonomi

Türk Telekom kas hastalarının yanında! Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 10:53:00 -
Türk Telekom kas hastalarının yanında! Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi

Türk Telekom “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiği projelerini sürdürmeye devam ediyor. Türk Telekom’un ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı projenin Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi.

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu olanaklarla hayatın her alanında akıllı uygulamalar ve yenilikçi çözümler hayata geçiriyor. ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen Türk Telekom, hastaların bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine olanak tanıyan yenilikçi çözüm için Ar-Ge çalışmalarını başarıyla tamamladı. 

“Akıllı uygulamalar ile teknolojinin hayatımızdaki faydalarını artırıyoruz" 

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, “Türk Telekom olarak, her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren inovatif işlere yönelerek geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Üniversite ve sanayii iş birlikleriyle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsiyoruz. Yeni geliştirdiğimiz göz hareketi ile bilgisayar kontrolü, ALS ve felç gibi kas hastaları için önemli bir yaklaşım olacak. Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor” dedi.

Kas hastalarının göz hareketleriyle bilgisayar kontrolü

Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Yerli ve milli imkanlar geliştirilerek ürünleştirme çalışmalarına başlanan Türk Telekom’un yenilikçi çözümü, ellerini hareket ettiremeyen hastaların bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine olanak tanıyor.

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