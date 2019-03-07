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Türk Telekom kadınları dijital yarınlara hazırlıyor

Türk Telekom, Türkiye’nin Endüstri 4.

07 Mart 2019 Perşembe 10:57
Türk Telekom kadınları dijital yarınlara hazırlıyor

Türk Telekom, Türkiye’nin Endüstri 4.0 dönüşümünü desteklemek üzere hayata geçirdiği ’Yeni Nesil Gelecek Projesi’ kapsamında kız öğrencilere ’Nesnelerin İnterneti’ (IOT) alanında ileri teknoloji eğitimleri verdi. Ayrıca, toplumsal, bölgesel veya ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan ’İnternetle Hayat Kolay’ projesi kapsamında bugüne kadar 24 bin 500 kadın dijital dünya ile tanıştı.



Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Türk Telekom, kadınların hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlenmelerini sağlayan projelerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yapılan açıklamaya göre; şirketin Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği ’Yeni Nesil Gelecek’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar meslek lisesi ve meslek yüksekokullarında 114 kız öğrenciye eğitim verildi. Proje, Türkiye’de yazılım sektörünün büyümesine ve yenilik pazarının gelişmesine hizmet ederken aynı zamanda akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağına da önemli bir yatırım niteliği taşıyor.



İHK projesi 24 bin 500 kadını internetle tanıştırdı


İnternet kullanma becerileri olmayan yetişkinlere İnternetle Hayat Kolay projesi ile internet okuryazarlığı eğitimleri vererek, Türkiye’deki dijital uçurumun azaltılması, katılımcıların güvenli internet, e-devlet kullanımı, e ticaret gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunan şirket, proje ile bugüne kadar 24 bin 500 kadını internetle tanıştırdığı bildirildi. Türk Telekom, Habitat Derneği ve UNDP iş birliğiyle yürütülen proje ile kadınlar hastane randevusu almak, ürünlerini sosyal medyada tanıtmak, çocuklarının internet kullanımına dair endişelerini gidermek, e-devlet şifresi ile işlemlerini yapabilmek gibi kazanımlar elde ettiler. Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini de destekleyen proje ile Türk Telekom, girişimci kadınların internetin olanaklarını kullanarak iş hayatına atılmasına da olanak sağladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:57
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