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Türk Telekom kadınları dijital yarınlara hazırlıyor

"Yeni Nesil Gelecek" sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar meslek lisesi ve meslek yüksek okullarında 114 kız öğrenciye eğitim verildi- Şirket, "İnternetle Hayat Kolay" projesi ile bugüne kadar 24 bin 500 kadını internet ile tanıştırdı

07 Mart 2019 Perşembe 10:56
Türk Telekom kadınları dijital yarınlara hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların toplumsal hayatta ön plana çıkmalarına, bilgiye kolay erişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Türk Telekom, kadınların hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlenmelerini sağlayan projelerine devam ediyor.

Türk Telekom'un Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yeni Nesil Gelecek" sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar meslek lisesi ve meslek yüksek okullarında 114 kız öğrenciye eğitim verildi.

Türk Telekom, proje ile katılımcıların nesnelerin interneti (IOT) alanında uzmanlığa adım atmalarına öncülük ederken, katılımcılar arasında cinsiyet dengesi gözeterek yarısını kız öğrencilerden belirliyor.

Proje, Türkiye’de yazılım sektörünün büyümesine ve yenilik pazarının gelişmesine hizmet ederken aynı zamanda akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağına da önemli bir yatırım niteliği taşıyor.


- Türk Telekom, İHK projesi ile 24 bin 500 kadını internetle tanıştırdı


Verilen bilgiye göre, internet kullanma becerileri olmayan yetişkinlere "İnternetle Hayat Kolay" projesi ile internet okuryazarlığı eğitimleri vererek, Türkiye’deki dijital uçurumun azaltılması, katılımcıların güvenli internet, e-devlet kullanımı, e ticaret gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunan Türk Telekom, proje ile bugüne kadar 24 bin 500 kadını internet ile tanıştırdı.

Türk Telekom, Habitat Derneği ve UNDP iş birliğiyle yürütülen proje ile kadınlar hastane randevusu almak, ürünlerini sosyal medyada tanıtmak, çocuklarının internet kullanımına dair endişelerini gidermek, e-devlet şifresi ile işlemlerini yapabilmek gibi kazanımlar elde etti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini de destekleyen proje ile Türk Telekom, girişimci kadınların internetin olanaklarını kullanarak iş hayatına atılmasına da olanak sağladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:56
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