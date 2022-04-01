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Ekonomi Türk Telekom internet ücreti ne kadar? Türk Telekom internet tarifeleri zamlanacak mı?
Ekonomi

Türk Telekom internet ücreti ne kadar? Türk Telekom internet tarifeleri zamlanacak mı?

Türk Telekom, toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67'lik zam yapacağına ilişkin iddialar bir kaç gündür dillendiriliyor. Türk Telekom aboneleri de Türk Telekom internet paket fiyatlarına zam mı gelecek? Türk Telekom internet ücretlerini zamlandırıyor mu? gibi soruları sormaya başlamıştı. Gelen son dakika haberine göre, Türk Telekom’dan zam iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi. Peki Türk Telekom internet ücreti ne kadar? Türk Telekom internet tarifeleri zamlanacak mı? İşte Türk Telekom internet tarife güncel fiyatları son durum haberleri.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:07:00 - 2022-04-01 16:08:40
Türk Telekom internet ücreti ne kadar? Türk Telekom internet tarifeleri zamlanacak mı?

Türk Telekom "internete yüzde 67 zam yapıldı" iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili şirketten yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Toptan seviyedeki port ve transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den bu yana herhangi bir fiyat artışı yapılmadığı açıklandı.

Türk Telekom internet tarife fiyatlarına ne zaman zam gelecek?

Türk Telekom yaptığı açıklamada şunları dile gtirdi: "Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne iletim maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir." Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende internet ücretlerine yansımasının internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirleneceğine işaret edildi. Açıklamada, "Bu artışın iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir" denildi. Açıklamaya göre; toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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