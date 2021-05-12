Türk Telekom ile engeller kalkıyor

İnsan odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren ve toplumsal meselelere teknolojik çözümler üreten Türk Telekom, engelleri kaldıran projeleriyle Türkiye’ye değer katıyor.

Hayatı kolaylaştırıyor

Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz erişebilmelerine imkân sağlarken, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma gibi uygulamalarıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştıran Türk Telekom, Günışığı projesi sayesinde az gören çocuklar akranları ile birlikte kaynaştırma eğitimine devam edebiliyor.

Somut çözümler üretiyoruz

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken dünyayı ve ülke gündemini, temel ihtiyaç alanlarını takip ederek herkesi ‘değerli hissettirmek’ misyonumuza uygun somut çözümler üretiyoruz” dedi. Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

Hayata eşit katılım

“Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Çocukların geleceğine ışık

Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor, Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz.”